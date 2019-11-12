شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يفضح تورط الحوثي في تفجير المدارس وخزانات المياه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

فضح تسجيل مصور نشرته المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة أمس (الإثنين)، تفجير مليشيا الحوثي للمدارس وخزانات المياه. وأظهر الفيديو مراحل التخطيط والتفجير للمدارس وممتلكات المدنيين في مديريات حرض وعبس غرب المحافظة. وكشف المقطع الذي عثر عليه الجيش اليمني في أحد مواقع المليشيا أثناء اقتحامه، قيام قيادي حوثي بتوجيه عناصره بتفجير عدد من المدارس وخزانات المياه في حجة، وعثر أفراد القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة على المقطع داخل هاتف أحد عناصر مليشيا الحوثي الذين قضوا خلال المواجهات التي شهدتها جبهات القتال في الأسابيع الأخيرة الماضية.

وأظهر المقطع خبير المتفجرات الحوثي المكنى «أبو حسين» يشرح لعناصره التي ستنفذ المهمة آلية ربط المتفجرات والمسافة التي يجب مد الأسلاك إضافة إلى صور لتفجير المدارس، مستعرضاً صوراً لمدارس جرى تفجيرها وخزانات مياه.

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في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة أمس (الإثنين) بين الجيش اليمني الوطني ومليشيا الحوثي في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع. وأفاد مصدر عسكري يمني لـ«الخليج 365» بأن الجيش الوطني تمكن من كسر هجوم حوثي على مواقع في حبيل العبدي بمنطقة الفاخر ونفذ هجوما مضادا أدى إلى مقتل القيادي الميداني صديق عبدالغني سفيان وعدد من مرافقيه. وأضاف المصدر، أن المليشيا قتلت لاعب نادي نصر الضالع سابقا علي أحمد مساعد، واستهدفت عددا من القرى في المناطق المجاورة بالصواريخ رداً على خسائرها.

وكانت المليشيا خسرت السبت الماضي القيادي محمد الغرباني الذي عينته مشرفا ميدانيا لمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء. وقالت المقاومة في محافظة البيضاء إن الغرباني قتل في عملية قنص نفذها أفراد من المقاومة بجبهة الحازمية.

وأحبط الجيش الوطني في منطقة المخدرة بمديرية صرواح غرب مأرب أمس، هجوما حوثيا، ووفقا لمصدر عسكري فإن المواجهات استمرت ساعات عدة تمكنت خلالها قوات الجيش من قتل 5 من مسلحي الحوثي وإصابة آخرين.