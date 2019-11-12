شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تمنح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي المستقيل موراليس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (مكسيكو) أعلنت المكسيك أمس (الإثنين) أنها قررت منح اللجوء السياسي للرئيس البوليفي اليساري المستقيل ايفو موراليس، وسط حالة من الفراغ في مركز السلطة خلفتها مغادرة الرئيس اليساري لمنصبه. وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو ابرارد في مؤتمر صحفي: «تلقيت قبل دقائق مكالمة هاتفية من الرئيس (السابق) ايفو موراليس طلب فيها شفهياً ورسمياً اللجوء السياسي في بلادنا». وأضاف «اتخذت وزيرة الداخلية أولغا سانشيز كورديرو القرار بمنحه حق اللجوء (...) لأسباب إنسانية».



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