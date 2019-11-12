شكرا لقرائتكم العملة الإيرانية تهبط مجددا أمام الدولار الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن الاستياء الدولي من تصرفات إيران الأخيرة لن يمر مرور الكرام على العملة في البلاد، حيث ذكرت وسائل إعلام إيرانية الاثنين، أن سعر صرف الدولار الأميركي في إيران ارتفع مجددا، وبلغ 11 ألف و460 تومان، ويكون بذلك قد تجاوز الحد الذي حاولت الحكومة تثبيته عند 11 ألف و350 تومان منذ بضعة أشهر.

في التفاصيل، أفاد موقع "خبر أونلاين" الإيراني على الإنترنت أن مكاتب الصيرفة تداولت الدولار بسعر 11 ألف و400 تومان، بينما في السوق الحرة بيع بأكثر من ذلك.

ووفقًا التقرير، فإنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع سعر صرف الدولار ليصل إلى 11 ألف و500 تومان خلال الساعات المقبلة.

Advertisements

كما ذكر الموقع أن سعر صرف اليورو ارتفع أيضا إلى 12 ألف و650 تومان بعدما كان يتم تداوله بـ 12 ألف و550 تومان.

فقدت 4 أضعاف من قيمتها

يذكر أن إيران تعاني موجة غلاء، وارتفاع بمعدل التضخم منذ أشهر، حيث بلغ سعر صرف الدولار في أواخر يونيو/ حزيران، أكثر من 130 ألف ريال (13 ألف تومان)، إلا أنه انخفض خلال الأسابيع الماضي ووصل إلى أقل من 11 ألف و400 تومان حتى الأسبوع الماضي.

إلى ذلك أدت العقوبات الأميركية إلى فقدان عملة إيران أربعة أضعاف قيمتها، خاصة في ظل انخفاض صادرات النفط الإيراني بنسبة 77٪ ما شكل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد الإيراني المتهالك.

ولجأ النظام الإيراني إلى مختلف الأساليب من التهديدات حتى الوساطات، إلى تهديد الملاحة الدولية وتحريك الوكلاء في دول المنطقة بهدف الخروج من المأزق الاقتصادي والعزلة السياسية.