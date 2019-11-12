أشرف ريفي لإيران: لا شكراً على هداياكم المسمومة

أشار الوزير السابق ​أشرف ريفي​ الى ان "إنتهاك السيادة من قِبل ​السلاح​ الإيراني لا يقلُ إفساداً عن ​الفساد​ نفسه"، لافتاً إلى أن "لبناننا، ​سويسرا​ الشرق الذي يعمل شاباتنا وشبابنا على إعادته، يقوم على السيادة الكاملة وعلى النزاهة التامة".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توجه إلى ​ايران​ بالقول "لا شكراً على هداياكم المسمومة التي تسببت في قتلِ خيرةٍ من رجالنا وفي قتل ​الشعب السوري​ الشقيق، وفي إفساد علاقاتنا مع ​الدول العربية​ الشقيقة ومع الدول الصديقة وفي تعميم الفشل والفساد والفتنة في وطننا".