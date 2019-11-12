أشرف ريفي لإيران: لا شكراً على هداياكم المسمومة

أشار الوزير السابق أشرف ريفي الى ان "إنتهاك السيادة من قِبل السلاح الإيراني لا يقلُ إفساداً عن الفساد نفسه"، لافتاً إلى أن "لبناننا، سويسرا الشرق الذي يعمل شاباتنا وشبابنا على إعادته، يقوم على السيادة الكاملة وعلى النزاهة التامة".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توجه إلى ايران بالقول "لا شكراً على هداياكم المسمومة التي تسببت في قتلِ خيرةٍ من رجالنا وفي قتل الشعب السوري الشقيق، وفي إفساد علاقاتنا مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة وفي تعميم الفشل والفساد والفتنة في وطننا".
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