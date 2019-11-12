القاضي غانم​: بيان مجلس القضاء الأعلى أمر جيد

اعتبر الرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم أن "بيان مجلس القضاء الأعلى تضمن جديدا على صعيد مخاطبة مجلس النواب بشكل مباشر ولأول مرة، وهذا أمر جيد"، مؤكداً أنه "لا يجب أن يقر أي قانون له علاقة بالقضاء إلا بعد الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى حصرا".
وفي حديث تلفزيوني، رأى القاضي غانم أن "من المحزن أن نسمع اليوم أن بعض القضاة لهم لون سياسي واضح، وعلى هذا الأساس يقتضي أن تجري التشكيلات القضائية بإطار من الإستقلالية التامة التي يعززها إقرار قانون بهذا الصدد، وألفت النظر إلى أن الإعلام قد يبالغ أحيانا بالإتهام ولكن دوره أساسي في إعلاء الصوت لا سيما في الظروف الراهنة".
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