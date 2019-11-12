كشفت مصادر مقربة من "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الانباء" الكويتية ان "هذا الاسبوع هو اسبوع الحسم"، مشيرةً إلى "انتظار وصول موفد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت اليوم الذي يترقب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وصوله ايضا".
ولفتت إلى ان "الدعوة الرئاسية للاستشارات ستصدر اليوم الثلاثاء لتجري الاستشارات النيابية الملزمة غدا، حيث ستسمي الوزيرة السابقة ليلى رياض الصلح لتشكيل حكومة تقنيين من عسكريين متقاعدين مطعمة بمدنيين غير سياسيين"، مرجحة "ان تكون هذه التسريبات جزءا من حملة الضغط والتهويل على سعد الحريري لخفض شروطه المعروفة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مقربة من الوطني الحر للانباء: هذا الاسبوع هو اسبوع الحسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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