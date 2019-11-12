مصادر مقربة من الوطني الحر للانباء: هذا الاسبوع هو اسبوع الحسم

كشفت مصادر مقربة من "​التيار الوطني الحر​" لصحيفة "الانباء" الكويتية ان "هذا الاسبوع هو اسبوع الحسم"، مشيرةً إلى "انتظار وصول موفد الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ الى ​بيروت​ اليوم الذي يترقب رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وصوله ايضا".

ولفتت إلى ان "الدعوة الرئاسية للاستشارات ستصدر اليوم الثلاثاء لتجري ​الاستشارات النيابية​ الملزمة غدا، حيث ستسمي الوزيرة السابقة ليلى ​رياض الصلح​ لتشكيل حكومة تقنيين من عسكريين متقاعدين مطعمة ب​مدنيين​ غير سياسيين"، مرجحة "ان تكون هذه التسريبات جزءا من حملة الضغط والتهويل على سعد الحريري لخفض شروطه المعروفة".