"المستقبل" عن إشكال أبي سمراء: ليحمي الله طرابلس وأهلها من كل ‏مصاب أليم

علق تيار "المستقبل" على الاشكال المسلح الذي شهدته ​منطقة أبي سمراء​ في ​طرابلس​ مساء، منددا ‏بما حصل، داعيا الجهات الأمنية والقضائية المختصة إلى "الإسراع في إجراء التحقيقات اللازمة ‏لكشف الملابسات ومحاسبة المتورطين".

وفي بيان له، أهاب التيار بـ"أهلنا في طرابلس، وتحديداً آل حسون الكرام، ‏حقن الدماء وضبط النفس والتعاون مع ​القوى الأمنية​ والعسكرية لاحتواء تداعيات الحادث المؤلم ‏الذي أودى بحياة الحاج زياد حسون، وتسبب بإصابة آخرين من العائلة نفسها"، معتبراً أن "مصاب العائلة هو مصابه، يتقدم بتعازيه الحارة من ذوي الضحية ‏وآل حسون الكرام، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونأمل أن يحمي الله طرابلس وأهلها من كل ‏مصاب أليم".‏