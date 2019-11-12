علق تيار "المستقبل" على الاشكال المسلح الذي شهدته منطقة أبي سمراء في طرابلس مساء، منددا بما حصل، داعيا الجهات الأمنية والقضائية المختصة إلى "الإسراع في إجراء التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات ومحاسبة المتورطين".
وفي بيان له، أهاب التيار بـ"أهلنا في طرابلس، وتحديداً آل حسون الكرام، حقن الدماء وضبط النفس والتعاون مع القوى الأمنية والعسكرية لاحتواء تداعيات الحادث المؤلم الذي أودى بحياة الحاج زياد حسون، وتسبب بإصابة آخرين من العائلة نفسها"، معتبراً أن "مصاب العائلة هو مصابه، يتقدم بتعازيه الحارة من ذوي الضحية وآل حسون الكرام، ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونأمل أن يحمي الله طرابلس وأهلها من كل مصاب أليم".
كانت هذه تفاصيل خبر "المستقبل" عن إشكال أبي سمراء: ليحمي الله طرابلس وأهلها من كل مصاب أليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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