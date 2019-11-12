زلزال يهز جنوب شرق فرنسا وفحص محطتي طاقة نووية

هز ​زلزال​ شدته 5.1 درجة جنوب شرق ​فرنسا​ وتسبب في إصابة أربعة أشخاص. بينما أعلنت شركة "إي.دي.إف" للطاقة إنها تجري فحوصا تنظيمية في محطتي ​الطاقة النووية​ تريكاستا وكرواس التابعتين لها في المنطقة للتأكد من سلامتهما.

وأكدت الشبكة الوطنية الفرنسية لرصد الزلازل، أن "الزلزال وقع حول منطقة أرديش، حيث أصيب ثلاثة أشخاص".

وأكدت السلطات، أنها قدمت لبعض السكان مأوى مؤقتا في منشآت رياضية محلية.

ووقعت أضرار طفيفة في نحو 50 مبنى في المنطقة.

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