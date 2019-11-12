الحكومة الألمانية: أنقرة سترحل مواطنين ألمان يشتبه بانتمائهم لداعش

أعلنت ​الحكومة الألمانية​ ان "​السلطات التركية​، أكدت لها عزمها على ترحيل مواطنين ألمان يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، بينهم نساء وأطفال، إلى بلدهم الأصلي"، موضحةً أن "عملیة الترحیل تشمل، 3 رجال و5 نساء وطفلين"، مشيرةً إلى ان "المعلومات المتوفرة تشیر إلى أن المرأتین كانتا في سوریا، ولا تتوفر أية معلومات أخرى عن الباقين"، قائلة "لا يمكننا منع دخولهم لأنهم يحملون الجنسية الألمانية".

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