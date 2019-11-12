الدفاع الروسية: وصول شويغو إلى مصر وسيلتقي السيسي غدا الثلاثاء

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ عن "وصول وزير الدفاع ​سيرغي شويغو​ إلى مصر، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مع الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ غدا الثلاثاء"، مشيرةً إلى أن "شويغو وصل على رأس وفد روسي، سيشارك في الاجتماع السادس للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون العسكري التقني".

وأوضحت أن "المواضيع الرئيسية للمباحثات ستكون مسائل ​الأمن​ الدولي والإقليمي والوضع في ​الشرق الأوسط​ و​شمال إفريقيا​، بالإضافة إلى أولويات التعاون العسكري والعسكري – التقني ل​روسيا​ ومصر".