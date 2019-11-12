الدفاع الروسية: وصول شويغو إلى مصر وسيلتقي السيسي غدا الثلاثاء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن "وصول وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى مصر، حيث من المقرر أن يجري مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الثلاثاء"، مشيرةً إلى أن "شويغو وصل على رأس وفد روسي، سيشارك في الاجتماع السادس للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون العسكري التقني".
وأوضحت أن "المواضيع الرئيسية للمباحثات ستكون مسائل الأمن الدولي والإقليمي والوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى أولويات التعاون العسكري والعسكري – التقني لروسيا ومصر".
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