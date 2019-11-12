وزير الإعلام اليمني: خطاب الحوثي أكد تبعيته وانقياده لإيران

هاجم وزير الإعلام اليمني ​معمر الإرياني​ "جماعة "​أنصار الله​" وزعيمها ​عبد الملك الحوثي​ بعد خطابه الأخير"، متهما إياهم بـ"العمالة والتبعية ل​إيران​"، معتبراً أن "تصريحات زعيم ‎المليشيا الحوثية المدعومة من إيران الأخيرة تحسم ​النقاش​ الذي أثير مؤخرا حول إمكانية فصل حبلها السري عن نظام الملالي في ​طهران​ وإعادة تأهيلها".

ولفت إلى ان "عبد الملك الحوثي خرج في خطابه الأخير ليحسم هذا الجدل ويؤدي فروض الطاعة والولاء لسادته في ​ايران​، ويؤكد انقياده الكامل وانه من طهران ولطهران لن يحيد عن عمالته وتبعيته وارتهانه قيد أنمله"، مشيراً إلى أن "إساءة عبد الملك الحوثي "لثورتي الشعبين ​العراق​ي وال​لبنان​ي العظيمتين اللتين أعادتا الروح والاعتبار للعراق ولبنان وعروبتهما، انسياق وتقليد أعمى لتصريحات خامنئي ومسؤولي طهران و​حزب الله​ التي أظهرت حجم الفزع والرهبة من هذه الهبة العربية التي أسقطت مشروع تصدير ​الثورة​ وأوهام إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية".