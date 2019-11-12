شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. غضب تركى ضد أردوغان بسبب استضافة مدينة تركية مؤتمر صهيونى لدعم إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو يظهر حالة الغضب في تركيا بسبب مؤتمر صهيوني لدعم إسرائيل تستضيفه مدينة إزمير التركية.

وذكر الفيديو التى بثته المعارضة التركية، أن المؤتمر الدولي الثالث حول الدراسات الإسرائيلية واليهودية الذي تدعمه مجلة الدراسات الإسرائيلية واليهودية في إزمير بدأت بالتعاون مع جامعة إزمير للديمقراطية، حيث سيتم تنظيم المؤتمر من 8 - 10 نوفمبر في إزمير، ويحضر المؤتمر 115 شخصًا.

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ولفت الفيديو إلى أن المؤتمر يعقد تحت عنوان نقاط التحول، التغيير والاستمرارية في اليهودية وإسرائيل، حيث سيتم تقديم 105 من البحوث الأكاديمية ، ويركز المؤتمر على اللحظات التاريخية المهمة التي مرت بها اليهودية وإسرائيل.

أبدت جمعية القدس والتاريخ، رد فعل معارض تجاه المؤتمر الذي سينعقد، كما أدانت كل الأشخاص والمؤسسات التي ساهمت في تنظيم المؤتمر وانعقاده، حيث ذكر البيان أن هذا المؤتمر ليس موضوعيًّا ولا يظهر إسرائيل على أنها دولة محتلة بل يظهرها على أنها دولة حقيقية وإسرائيل التي استهدفت الأتراك في أماكن مختلفة من البحر المتوسط وارتكبت آلاف الجرائم بحق فلسطين والشعب الفلسطيني، وكان من اللازم ألا يتم تلميع صورتها في تركيا.