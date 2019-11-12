شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بخطة للحفاظ على شبكة الطرق وصيانتها بشكل دورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الهيئة العامة للطرق والكبارى، عرض خطتها بشأن الطرق الرئيسية والفرعية والقديمة الجديدة التى تم إنشاؤها وكلفت الدولة مليارات الجنيهات وكيفية الحفاظ عليها.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن شبكة الطرق بكل أنواعها تكلفت مليارات الجنيهات، ولهذا لابد من خطة للحفاظ عليها، وذلك من خلال اتباع الضوابط والمعايير الفنية المتعارف عليها دوليا فى كيفية استخدامها وصيانتها للحفاظ عليها لما تمثله من نقلة نوعية تاريخية تساهم فى دفع عجلة الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن شبكة الطرق ومنظومة النقل بشكل عام شهدت طفرة حقيقية خلال الخمس سنوات الأخيرة، مما كان لها نتائج على أرض الواقع، سواء الاستثمار، الاقتصاد، مما يستوجب ضرورة الحفاظ عليها، وذلك من خلال صيانتها وتطويرها بشكل دورى.