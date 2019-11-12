شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة تحجز على ممتلكات والد أشهر لاعب كرة قدم تحت مزاعم ارتباطه بحركة جولن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن السلطات التركية اتخذت قرارًا بالحجز على ممتلكات سَلْمَتْ شُكور، والد لاعب كرة القدم الأشهر في تاريخ تركيا، هاكان شُكور، الذي كان في يوم من الأيام برلمانيًا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، تحت مزاعم ارتباطه بحركة الخدمة التابعة لفتح الله جولن.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إن النيابة العامة في أنقرة، طعنت على قرار المحكمة الصادر في 22 أكتوبر الماضي، الخاص برفع الحظر المفروض على ممتلكات أسرة لاعب كرة القدم هاكان شُكور، الذي تجري محاكمته غيابيًا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

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ولفتت صحيفة زمان، إلى أن الدائرة الرابعة من محكمة الجنايات بعد تقييم طلب الطعن المقدم من النيابة العامة، أصدرت قرارًا بقبول الطعن وإعادة الحجز على ممتلكاته مرة أخرى.