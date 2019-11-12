"القاهرة 32".. تعرف على الدرجات التفصيلية لطقس الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس، اليوم الثلاثاء، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر، كالآتي:

القاهرة 20 32

شبين الكوم 19 32

طنطا 19 31

دمنهور 19 31

الإسكندرية 21 31

بلطيم 20 30

مطروح 15 31

بورسعيد 22 27

دمياط 22 27

الزقازيق 21 32

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الإسماعيلية 17 32

السويس 18 32

العريش 16 27

شرم الشيخ 24 31

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 30

الفيوم 19 32

بني سويف 19 32

المنيا 18 32

أسيوط 15 32

سوهاج 16 33

قنا 17 33

الأقصر 19 34

أسوان 20 34