"أمن القليوبية" تكشف تفاصيل انتحار شاب أسفل عجلات قطار شبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت مديرية أمن القليوبية، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة انتحار شاب أسفل عجلات قطار شبين القناطر.

وذكر البيان، أن اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بإلقاء أحد الأشخاص نفسه أمام أحد القطارات، ومصرعه في الحال، بالقرب من محطة سكك حديد شبين القناطر أمام المحكمة دائرة المركز.

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انتقل مأمور وضباط مباحث المركز وتبين قيام "محمد ن."، 33 سنة، عامل، ومقيم كفر أبو أسد دائرة المركز، بإلقاء نفسه أمام القطار 368 المتجه إلى القاهرة، أثناء تحركه، ما أدى إلى مصرعه في الحال بعد انفصال رقبته عن جسده، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة العامة.

وقال عدد من شهود الواقعة "علي و."، عامل، و"أحمد ج."، طالب، أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص، وبسؤال والد المتوفى "ن. ل."، قرر أن ابنه مريض نفسي، ويعاني من حالة اكتئاب حادة، ويخضع للعلاج لدى أحد الأطباء النفسيين، ولم يشتبه في وفاته جنائيًا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10220 إداري مركز شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق‎.​