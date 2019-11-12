تسليم جثة الشاب ضحية قطار كفر الزيات إلى أسرته

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

تسلمت أسرة الشاب "أحمد مبروك عبدالرحمن"، الذي لقي مصرعه أمس عقب قفزه من قطار "كفرالزيات – طنطا"، جثته، عقب انتهاء الإجراءات القانونية، وتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبي عليها، وإصدار النيابة تصريح الدفن.

وجاء في التقرير الطبي المبدئي، من مديرية الشئون الصحية في الغربية، من مستشفى المنشاوي العام بطنطا، أنه: "بالكشف الطبي الظاهري على المتوفى، تبين وجود جرحين قطعيين في فروة الرأس، طول كل منهما واحد سنتيمتر، وكدمة وتورم بالجانب الأيمن، وجرح سطحي طوله حوالي نصف سنتيمتر، ويُستكمل التقرير بعرض على العظام والمخ والأعصاب والعناية العامة".

ولقي شابٌ في العقد الثاني من العمر، مصرعه إثر إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ ودخوله في غيبوبة تامة، بعد مطالبة كمساري القطار غرامة التدخين وقيمتها 100 جنيه.

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