وزيرة الصحة توجه بعلاج طفل "العظم الزجاجي" على نفقة الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وجهت بعلاج الطفل إياد أحمد عدلي على نفقة الدولة، والذي يعاني من مرض في العظام يسمى "العظم الزجاجي"، ونقله إلى مستشفى أطفال مصر.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، إن استجابة الوزيرة جاءت بعد نشر والدة الطفل لقصته اليوم، التي بدأت عندما كان عمره ٢٨ يوماً حيث توقفت حركة يد الطفل وارتفعت درجة حرارته، وتوجهت والدته به إلى الأطباء وتم عمل جبيرة له، ثم انتقلت الأعراض إلى اليد الأخرى والقدمين، ما استدعى عمل "بنطلون جبس" له.

وتواصل المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، مع والدة الطفل، وتم التنسيق لنقل الطفل إياد إلى مستشفى أطفال مصر غدًا الثلاثاء، تحت رعاية وزيرة الصحة والسكان شخصياً، بحسب البيان.

وقالت الوزارة إنه سيتم استقباله وعمل الفحوصات الطبية اللازمة ومناظرة الحالة من قبل الاستشاريين لتشخيص الحالة وإقرار أفضل علاج للطفل.