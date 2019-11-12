التلفزيون الرسمي التركي : تركيا تبدأ ترحيل أسرى من داعش

وكالات- قال تلفزيون (تي.آر.تي خبر) الرسمي إن تركيا بدأت ترحيل داعش اليوم، الاثنين 11 نوفمبر 2019، بعد أن حذر وزير الداخلية الأسبوع الماضي من أن أنقرة ستفعل ذلك حتى في حالة إسقاط الجنسية عنهم.
ولم يعرف بعد عدد الذين سيتم ترحيلهم.
ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الجمعة إن هناك 1201 من أسرى داعش في السجون التركية بينما احتجزت أنقرة 287 متشددا في سوريا.
* صورة من الأرشيف
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