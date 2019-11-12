الفيصل يلتقي سفيري ألمانيا وفيتنام

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، سفير جهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورج راناو، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الأمير خالد الفيصل أمس أيضا، سفير جهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة فوفيت زونج، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.