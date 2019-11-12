الأردن: ملتزمون بمعاهدة السلام مع إسرائيل

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي إن بلاده تصرفت وفقا للمعاهدة من حيث عدم تجديد العقد بشأن المنطقتين المتاخمتين للحدود، والذي أتاح لإسرائيل حقوقا خاصة على مواطنيها الذين يعملون ويعيشون في المنطقتين.
من جهتها، قالت مصادر رسمية إن عاهل الأردن الملك عبدالله وصل أمس إلى الباقورة على الحدود الشمالية للمملكة مع إسرائيل بعد يوم من انتهاء وضعها الخاص الذي دام 25 عاما، والذي سمح للمزارعين الإسرائيليين بدخولها.
وأعلن الملك رسميا يوم الأحد انتهاء النظام الخاص، والذي كان العديد من الأردنيين يعتبرونه مهينا، وأطال أمد ما يصفونه باحتلال إسرائيلي لأراض أردنية.
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