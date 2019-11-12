مقتل 6 مدنيين شمال شرق سورية

ووفقا لشهود عيان، فقد تمت رؤية سيارات متفحمة ودخان يتصاعد من موقعين على الأقل، بينما كان مسعفون ينقلون الجثث وسيارات الإطفاء تعمل على إخماد النيران.
في غضون ذلك، قتلت طفلة فيما أصيب مواطنون آخرون أمس جراء قذائف صاروخية سقطت على حي سيف الدولة بجنوب حلب مصدرها مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، أن الفصائل المقاتلة قصفت حي حلب الجديدة، مما أسفر عن أضرار مادية. فيما قصفت قوات النظام السوري مناطق في خان العسل وجمعية الكهرباء وكفرناها أورم الكبرى بريف حلب الغربي.
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