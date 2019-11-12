تعرض ثلاثة أعضاء في فرقة مسرحية للطعن أثناء عرض في العاصمة السعودية الرياض.



وتظهر مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه شخص يشهر سكينا ويهجم على خشبة المسرح في حديقة الملك عبد الله.



وتصدى له شخص آخر، بينما هرب الممثلون من خشبة المسرح.



وأفادت تقارير بأن الممثلين الثلاثة، هم رجل وامرأتان، أجانب، ولكن لم تحدد جنسيتهم.



وقال التلفزيون الحكومي إن المصابين في حالة مستقرة.



وجاء في وسائل الإعلام المحلية أن المشتبه فيه "مقيم عربي"، وقد ألقي عليه القبض بعد الحادث.



ولم تذكر الشرطة دوافع هذا الهجوم.



وأعلنت السلطات السعودية في الفترة الأخيرة إجراءات تخفف القيود على الكثير من نشاطات الترفيه. واستضافت العديد من الحفلات الفنية والمهرجانات التي كانت ممنوعة في البلاد لوقت قريب.



وتعد حديقة الملك عبد الله من بين الأماكن التي تقام فيها النشاطات الترفيهية في الرياض.

- فيديو :



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية: طعن ثلاثة في عرض مسرحي بالرياض (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.