كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جنوب إفريقيا: من المتوقع أن يعزز الاستثمار فرص العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، اليوم الاثنين، إنه سيتم توفير حوالي 412،000 وظيفة مباشرة وعدد كبير من الوظائف غير المباشرة من خلال الاستثمار في السنوات الخمس المقبلة.

وكشف الرئيس، أن الشركات المحلية والأجنبية قد التزمت بمبلغ إجمالي قدره 363 مليار راند (حوالي 24.5 مليار دولار أمريكي) من الاستثمار في المؤتمر الاستثماري الثاني، الذي عقد في جوهانسبرغ الأسبوع الماضي.

وقال رامافوسا في كلمته الأسبوعية من مكتب الرئيس، إن القيمة الإجمالية لالتزامات الاستثمار التي تم التعهد بها هذا العام تجاوزت توقعاتنا إلى حد كبير".

وفي أبريل من العام الماضي، أعلن رامافوسا، عن خطة طموحة لجمع 1.2 تريليون راند (حوالي 81 مليار دولار) في استثمارات جديدة على مدى خمس سنوات، بهدف زيادة معدل الاستثمار في الاقتصاد، الذي كان يتراجع على مدى عدة سنوات.

وقال رامافوسا، إنه ليس من المستغرب أن يكون هناك قدر لا بأس به من الشك حول قدرتنا على النجاح في رفع هذا المبلغ من الاستثمار.

وفي أول مؤتمر استثماري عقد في أكتوبر من العام الماضي، حصلت جنوب إفريقيا على 300 مليار راند (حوالي 20 مليار دولار) من الالتزامات.

وقال رامافوسا، إن هذه الالتزامات تتحول بالفعل إلى استثمارات في المصانع والمعدات والوظائف الجديدة.

وقال الرئيس، إنه من خلال إجمالي الاستثمارات التي تم الالتزام بها في مؤتمري الاستثمار الأول والثاني، تقترب جنوب إفريقيا من تحقيق هدف جمع 1.2 تريليون راند على مدار خمس سنوات.

وأضاف رامافوسا، أن أكثر التطورات إثارة في مؤتمرات الاستثمار كانت إلى حد بعيد الزيادة في التزامات شركات جنوب إفريقيا.

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ووفقًا لرامافوسا، في مؤتمر الاستثمار العام الماضي، كان المبلغ الإجمالي الذي تعهدت به الشركات المحلية أكثر من 157 مليار راند (حوالي 10.6 مليار دولار)، وقد ارتفع هذا المبلغ إلى 262 مليار راند (حوالي 18 مليار دولار) في عام 2019.

وقال إن الاستثمار يغطي مشاريع في مجالات، مثل صناعة السيارات والاستفادة من المعادن والطاقة المتجددة والمعالجة الزراعية والنفط والغاز.

وقال رامافوسا، إن الشركات المحلية هي طليعة حملة الاستثمار، ويظهر حجم الالتزامات التي تم التعهد بها أنها صعدت بالفعل إلى مستوى التحدي.

وقال، إننا نشعر بالتشجيع الشديد لأن أعمالنا المحلية لا تريد أن تكون جزءًا من النمو الاقتصادي فحسب، بل من أجل النهوض بالاقتصاد الشامل".

وقال رامافوسا، إن الهدف من حملة الاستثمار ليس فقط خلق فرص عمل، ولكن أيضًا خلق فرص اقتصادية أخرى حيث يتم تأسيس الشركات لإنتاج وتوريد المنتجات والخدمات.

وقال الرئيس، إن ضخ المزيد من الأموال في اقتصادنا يخلق المزيد من فرص العمل لشعبنا، مما يؤدي إلى نقل المعرفة والمهارات التي تشتد الحاجة إليها، ويدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، ويعزز الإنتاج المحلي.

وقال رامافوسا: "لقد شجعت كثيرا أن يستجيب كثيرون للنداء" لأنه كان هناك تحول ملحوظ.

كما تظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء في جنوب إفريقيا زيادة بنسبة ستة بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الربع الثاني من هذا العام، بعد خمسة أرباع متتالية من الانخفاض.

