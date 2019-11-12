انتحار عشريني بالقصر الكبير..شنق نفسه بسطح المنزل

اهتزت مدينة القصر الكبير، قبل قليل من يومه الاثنين، على وقع حالة انتحار جديدة بعدما أقدم شخص على وضع حياته شنقا بسطح منزله المتواجد بحي اروافة.
وتشير المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ أن الراحل يدعى “م.د” ويبلغ من العمر 25 عاما، كان يعاني من اضطرابات نفسية، حيث قام بوضع حد لحياته بطريقة مأساوية.
وحلت المصالح الأمنية إلى عين المكان وباشرت تحقيقاتها في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، فيما نقلت سيارة الاسعاف جثة الراحل إلى مستودع الأموات لتحديد أسباب الوفاة.
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