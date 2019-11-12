المجهد يعوض الزنيتي في المنتخب الأول وعموتة يستعدي 5 لاعبين

وجه الناخب الوطني، وحيد خليلوزيتش، الدعوة للحارس الشاب هشام المجهد، حارس مرمى فريق اتحاد طتجة، من أجل الإلتحاق بالتجمع الإعدادي لـ”أسود الأطلس” تحضيرا لمباراة موريتانيا القادمة، عن إقصائيات كأس إفريقيا للأمم 2021، المزمع إقامتها في مصر.

دعوة المجهد، جاءت من أجل تعويض غياب حارس الرجاء أنس الزنيتي، بسبب معاناته من الإصابة.

وبخصوص المنتخب المحلي، فقد وجه الحسين عموتة، مدرب المنتخب، الدعوة لـ5 لاعبين للالتحاق بالتجمع الإعدادي الذي تخوضه النخبة الوطنية بمدينة الرباط، ويتعلق الأمر بكل من محمد مكعزي وحمزة المساوي ورضا بوناكة من المغرب التطواني، وسعد أيت الخرصة من الفتح الرباطي والمهدي قرناص من الدفاع الحسني الجديدي.