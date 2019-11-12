صحيفة “ذي صن” البريطانية: وصيف بطل أروبا يجهز عرضا لضم زياش من أجاكس

مازال اسم النجم المغربي حكيم زياش، نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي، يذكر بقوة على صفحات وعناوين أكبر الصحف الإنجليزية، وذلك بعد أن أبدى أكثر من نادي في “البريمرليغ” رغبته وفي التعاقد معه، في الانتقالات القادمة.

هذه المرة، صحيفة “ذا صن” البريطنية، واحدة من أشهر الصحف في إنجلترا، هي التي أوردت خبر رغبة نادي توتهم الإنجليزي، في التعاقد مع النجم المغربي، خلال فترة الانتقالت القادمة.

وحسب نصف الصحيفة، فإن “السبورز” يرغب في تعويض الرحيل المرتقب لمتوسط ميدانه الدنماركي إركسن، الذي بات قريبا جدا من الانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد نفس المصدر أن النادي اللنجني بدأ يدرس فعلا العرض، خاصة من جوانبه المالية، مع العلم أن عقد اللاعب المغربي مع فريق العاصمة الهولندي يسري إلى غاية نهاية 2022، وهذا الأخير رفع من قيمته المالية لتصل إلى 35 مليون يورو.

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وبصم الفريق الإنجليزي، وصيف بطل أروبا، على واحدة من أسوء انطلاقاته في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، ووضع قائمة تضم عددا من اللاعبين اللامعين من أجل ضمهم خلال فترة الانتقالات القادمة.

جدير ذكره، أن زياش أصبح محط اهتمام مجموعة من الأندية الإنجليزية الأخرى، على غرار آرسنال ومانشستر يونايتد.