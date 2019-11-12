بخصوص أبوشروان وجيمي.. هذه أولى قرارات السلامي والسفري مع الرجاء

يتجه الثنائي الجديد الذي يقود فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، جمال السلامي ويوسف السفري إلى الإبقاء على هشام أبوشروان، في الطاقم التقني المشرف على الفريق الأخضر.

وحسب مصادر مقربة من الرجاء، فإن السلامي والسفري أخبرا إدارة النادي، عن رغبتها في الاحتفاظ بأبوشروان في الطاقم التقني، بينما قررا تغيير المعد البدني للفريق، الملغاشي جيمي، الذي تعاقد مع الفريق بعد رحيل الإسباني خون كارلوس غاريدو.

ومن المرتقب أن يعين النادي معدا بدنيا جديدا للنادي الأخضر في القادم من الأيام من أجل تعويض جيمي، باقتراح من السلامي والسفري.

وكان الرجاء البيضاوي، قد أعلن بشكل رسمي، اليوم الإثنين، تعاقده مع هذا الثنائي، خلفا للفرنسي المقال، باتريس كارتيرون.