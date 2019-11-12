بعد فيديو صادم.. إقرار إسرائيلي بقتل فلسطيني بدم بارد

أقرت إسرائيل مبدئيا بقيام أحد جنودها، الإثنين، بقتل فلسطيني بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية بعد انتشار شريط فيديو صادم للعملية أعقبه مطالبات فلسطينية وأممية بتحقيق دولي.

ويظهر شريط الفيديو، الذي انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، الشاب عمر البدوي 22 عاما، وهو يقترب ببطء من منزله في مخيم العروب للاجئين الذي تواجد بالقرب منه عدد من عناصر جيش الاحتلال، دون أن يشكل أي خطر، حيث باغته أحد الجنود بإطلاق رصاصة أصابت صدره، ما أدى إلى سقوطه على الأرض.

وفي شريط فيديو آخر، يظهر البدوي وهو جريح على الأرض في وقت حاول عدد من الفلسطينيين نقله إلى المستشفى بعد أن سالت الدماء من منطقة الصدر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن البدوي وصل إلى المستشفى وهو في حالة صعبة، حيث تم الإعلان عن استشهاده نتيجة إصابته برصاصة في صدره.

وكان جيش الاحتلال قد قال إن البدوي كان مشاركا بإلقاء الحجارة على الجنود ولكن شريط الفيديو دحض هذه الرواية.

وعلى إثر ذلك، فقد قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية": "أطالب الأمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية العاجلة، والمدعية العامة للجنائية الدولية بمشاهدة جريمة الإعدام الميداني البشعة والمتعمدة للشهيد الأعزل عمر البدوي، والتحرك فورا نحو فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب الممنهجة والمتواصلة التي ترتكبها سلطة الاحتلال بحق المدنيين العزّل".

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ومن جهته، فقد قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في تغريدة على "تويتر: "أشعر بالصدمة لمشاهدة شريط الفيديو لمقتل عمر البدوي اليوم من قبل القوات الإسرائيلية في الخليل في ظروف يبدو أنها تشير إلى أنه لا يشكل تهديدا لأحد".

وأضاف ملادينوف "ينبغي التحقيق في مثل هذه الأفعال بدقة".

وعلى إثر ذلك فقد أقر جيش الاحتلال بأن الشهيد لم يشكل خطرا على أحد حين تم إطلاق النار عليه، زاعما أن أحد الجنود شاهد الفلسطيني وعلى يده قطعة قماش فأعتقد أنها زجاجة حارقة فأطلق النار عليه.

وأشار تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال إلى أن "البدوي لم يشكل تهديدا للجنود عندما أطلقوا عليه النار، وأنه كان ينبغي عليهم ألا يستخدموا الذخيرة الحية".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت خيم العروب بعد أن قالت إن فلسطينيين رشقوا سيارات مستوطنين إسرائيليين بالحجارة على مقربة من المخيم.

وشيعت جماهير غفيرة من سكان مخيم العروب جثمان الشهيد في المخيم مساء الإثنين، ورفع الفلسطينيون الأعلام ورددوا الشعارات المنددة بالاحتلال الإسرائيلي.

وتكرر في الأشهر الأخيرة الكشف عن عمليات قتل بدم بارد لفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال، فيما ساهمت أشرطة فيديو يلتقطها محليون في الكشف عن هذه الجرائم.