شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية التركية تؤكد استمرار البحث والتنقيب في شرق المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 الخليج 365 قالت الخارجية التركية إنه "لا جدوى من تمني خضوع بلدنا للتهديدات، وتراجعه عن حقوقه في شرق المتوسط".

وأضافت الخارجية "نؤكد عزمنا على مواصلة أنشطة البحث والتنقيب بنفس الزخم".

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