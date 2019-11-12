شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني: مصممون على إجراء الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الأراضي الفلسطينية)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على بذل الجهد لإنجاز عملية الانتخابات الفلسطينية، بحيث تكون تشريعية ورئاسية بتواريخ محددة وبمرسوم واحد، وتستند إلى القانون الأساس، وقانون النسبية الكاملة وتجري في كل أرجاء الوطن «الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة»، تحت إشراف ورقابة محلية وإقليمية ودولية لضمان نزاهتها واحترام نتائجها".

وقال الرئيس عباس خلال ترؤسه للجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الفلسطيني مساء اليوم (الإثنين) في مدينة رام الله «إنه بعد صدور المرسوم سيبدأ الحوار الوطني الشامل بين كل أطياف العمل السياسي الفلسطيني، لإنجاح الانتخابات ورسم معالم الشراكة الوطنية»، مشددًا على أهمية استمرار الحكومة في بذل كل جهد ممكن لخدمة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، والاهتمام بالقطاعات الحيوية التي تخدم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تعزيز الاستثمار والانفكاك عن الاحتلال، والاستمرار في تطوير القطاع الصحي، والحفاظ على جودة التعليم، والحفاظ كذلك على القطاع الزراعي وتقويته، والحفاظ على المياه ومصادرها والاستفادة منها، وتحسين بيئة العمل الريادية والتكنولوجية التي توظف عقول وطاقات الشباب.