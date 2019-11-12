محمد جواد خليفة: كشف الحساب وحده لا يعني شيء

لفت الوزير السابق ​محمد جواد خليفة​ في حديث تلفزيوني إلى أنه "عندما استلمت منصبي كوزير صحة، قمت بتصريح كشف موثق عند ​الدولة​ ب​المجلس الدستوري​ يتيح الاطلاع على حساباتي حتى قبل 5 سنوات من تاريخ تولّي الوزارة"، معتبراً أنه "بالموضوع التقني كشف الحساب وحده لا يعني شيء".

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