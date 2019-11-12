لفت رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "على حد علمي أتت شركات متعددة من أجل حل مشكلة كهرباء ​لبنان​ إلى جانب الصندوق الكويتي لكنهم واجهتهم قضية العمولات ومن ورائهم واعتقد نفس الشيء حصل مع ​الصين​يين ولا مانع لدي بأن تلتزم الصين مشروع إعمار لبنان دون الغير وعندها نعلم من يقرر".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لا مانع لدي بأن تلتزم الصين مشروع إعمار لبنان دون الغير وعندها نعلم من يقرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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