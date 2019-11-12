وهاب: الحريري أخبر حزب الله ان مشكلته مع باسيل وأخبر الرئيس عون ان مشكلته مع الحزب

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ إلى أن "رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ قال لـ"​حزب الله​" لا مشكلة معكم وأنا لا أحاول أن أنفذ أجندة اميركية بل مشكلتي مع رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ وبالمقابل قال ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ان مشكلته مع "حزب الله"، معتبراً أن "بهذا الوضع لا مجال للولدنة بهذه الطريقة".

وفي حديث تلفزيوني، أشار وهاب إلى ان "​المصرف المركزي​ قام اليوم بإجراءات مهمة ولا خوف على الودائع "بس طولوا بالكن"، لافتاً إلى أن "حزب الله" ضخّ 40 مليون ​دولار​ في السوق اللبناني ومرّر رسالة للاميركيين وقال لهم "لماذا معاقبة النظام المصرفي وأنا غير موجود فيه"، متسائلا "من أنت لتعطي الشرعية للتظام السوري أو لا؟ فلنناقش السوري بالمصلحة اللبنانية فقط لا غير وطرح انشاء سوق مشتركة لبنانية سورية عراقية وأيضاً اردنية من أهم الطروحات لتحسين ​الوضع الاقتصادي​".

وكشف عن أن "السفير ​الصين​ي زارني في منزلي وقال لي أن الصين مستعدة لحل أزمة ​كهرباء لبنان​ بـ 6 اشهر حتى لو عبر قرض من دون فوائد، وعرضت هذا الطرح على احد الرؤساء وقال لي "ما بخلونا الاميركان"، مشيراً إلى أن "هناك شركة صينية دفعت بين 5 و10 مليار دولار مشاريع انمائية في ​سوريا​ يحدد السوريون ماهية هذه المشاريع، الصينيون متفلتون من العقوبات الاميركية".

واعتبر وهاب ان "الاميركيين "لا بيرحموا ولا بخلّوا رحمة الله تنزل"، مشيراً إلى ان "الحريري لم يحمِنا من ​العقوبات الأميركية​ ف​جمال ترست بنك​ توقف في عهد الحريري بسبب العقوبات ظلماً وهو لديه 180 الف زبون وعقوده لا زالت معلقة".