أبو فاعور: وزارة الصناعة تعمل جاهدة على توفير مناخ الأعمال الملائم

أكد وزير الصناعة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ وائل بو فاعور أن "​وزارة الصناعة​ تعمل جاهدة على توفير مناخ الأعمال الملائم في القطاعين التجاري والصناعي على رأس أولوياتها الرامية لتلبية احتياجات البلاد وبناء قاعدة انتاجية قوية تحقق نموا اقتصاديا متوازنا"، مشددا على "أن الوزارة تسعى إلى توجيه النشاط التجاري والصناعي بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية عبر العمل على تهيئة بيئة الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية ​الصادرات​ وتطوير بيئة الأعمال".

وفي كلمة له خلال افتتاح جمعية "تطوير العلاقات الصناعية والتجارية"، في ​المنية​، المعرض ال​لبنان​ي الثالث للصناعة والتجارة، في محلة المنية سكوير، برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال ​وائل أبو فاعور​، أشار أبو فاعور الى أن "الوزارة تعمل على وضع السياسات العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية عبر تطوير المناطق الصناعية وتوسيعها لتشمل مناطق جديدة في ​الدولة​ للارتقاء بهذا القطاع لمستويات متميزة"، مشيرا إلى "أن هذا المشروع مهم جدا للبنان، ويشكل أولوية في برنامج عمل الوزارة".

واعرب عن شكره لجمعية تطوير العلاقات الصناعية والتجارية ممثلة بشخص رئيسها عامر الحلبي على جهوده ودعمه القطاع الصناعي في لبنان، آملا "أن نكون اليوم أمام تدابير جديدة وجدية لتطوير وتحديث القطاعات الانتاجية"، مشددا على "أننا ذاهبون نحو مرحلة جديدة داعمة للصناعة في لبنان".

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