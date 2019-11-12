الجيش: خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية

اعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ في بيان ان زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم، بتاريخ 10/11/2019 ما بين ​الساعة​ 12.53 والساعة 13.50، على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​ على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 222 متراً. تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان.

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