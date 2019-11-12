زعيتر: قانون العفو العام لا يقتصر فقط على أهالي بعلبك وأهالي طرابلس وعكار

استغرب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​غازي زعيتر​ "الضجة المثارة على قانون ​العفو العام​"، موضحاً أن "​الكتل النيابية​ بأكامها دون استثناء الممثلة بالحكومة ال​لبنان​ية تعلم بوجود قانون العفو في ​البيان الوزاري​ وهو ليس بالقانون الجديد وتم تشكيل لجان مصغرة برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ وممثل فيها كل القوى السياسية وكان هناك مشروع جاهز ولكن استقالة الحكومة الحالية منع ارساله إلى ​مجلس النواب​".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح زعيتر أن "قانون العفو ليس بدعة لبنانية وليس لبنان البلد الوحيد الذي يقر قوانين العفو العام وهي بدأت لائحتها من العام 1923 أي من أيام الانتداب الفرنسي وأكثر من 32 قانون عفو عام صدر من تاريخه حتى اليوم"، مشيراً إلى ان "أهل ​بعلبك​ الهرمل متروكين ولكن اليوم تجار الحشيشة ليسوا من منطقة واحدة ولا من ​طائفة​ واحدة ومن جميع ​الطوائف​ مسلمين ومسيحيين".

ولفت إلى أن "قانون العفو العام لا يقتصر فقط على أهالي بعلبك وأهالي ​طرابلس​ وعكار وأخطر تجار الحشيشة و​المخدرات​ ليس من ​بعلبك الهرمل​ ونحن الظروف الاقتصادية والحياتية جعلت 10 في المئة من اهالي المنطقة يتوجهون نحو ​زراعة الحشيشة​".