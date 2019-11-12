قرطباوي: هناك مشكلة في القضاء وعلى القضاة ان يعتبروا انفسهم مستقلين

أكد الوزير السابق ​شكيب قرطباوي​ أنه "منذ فترة شهدنا على حملة تنظيف ذاتية للقضاء، وبالتالي ليتمكن ​القضاء​ من التوجه إلى الآخرين ولا يمكننا البقاء في الشعارات"، مشيراً الى ان "وضع القاء مريض".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح قرطباوي أن "الأكيد أن هناك مشكلة في القضاء، ولكن على ​القضاة​ أن "يشدوا حالهم" ويعتبروا أنفسهم مستقلين وعلى الطبقة السياسية أن تقتنع أنها لا يمكنها أن تستمر على هذا النهج".

واعتبر أن "كل من يجب أن يدخل الشأن العام يجب أن يطبق عليه قانون جديد يتعلق بالشفافية تماماً كما يحدث في ​فرنسا​".

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