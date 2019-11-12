معلوف: باسيل لم يكن طالبا التوزير في حكومة تصريف الأعمال

شدد عضو تكتل "لبنان القوي" إدي معلوف على أهمية ما ورد في خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله لناحية مكافحة الفساد، مشيرا الى أن كلامه يتلاقى مع كلام قوى سياسية تطالب بمكافحة الفساد، داعيا للاستفادة من الحراك بالشارع لإقرار أكبر عدد ممكن من قوانين مكافحة الفساد في المجلس النيابي.
واضاف في حديث تلفزيوني: "القوانين التي قدمناها لمكافحة الفساد قدمناها قبل الحراك بالشارع، بناء لمطالب الناس، ولكنها لم تقرّ، ولكن بالنسبة لنا كنواب قمنا بعملنا"، مشيرا الى أن عددا من رؤساء البلديات في المتن مشكوك بأمرهم ولكنهم يتمتعون بحصانات.
وقال: "الوزير باسيل بآخر حكومة لم يكن طالبا للتوزير".
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