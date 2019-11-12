معلوف: باسيل لم يكن طالبا التوزير في حكومة تصريف الأعمال

شدد عضو تكتل "​لبنان القوي​" إدي معلوف على أهمية ما ورد في خطاب أمين عام ​حزب الله​ ​السيد حسن نصر الله​ لناحية ​مكافحة الفساد​، مشيرا الى أن كلامه يتلاقى مع كلام قوى سياسية تطالب بمكافحة الفساد، داعيا للاستفادة من الحراك بالشارع لإقرار أكبر عدد ممكن من قوانين مكافحة الفساد في ​المجلس النيابي​.

واضاف في حديث تلفزيوني: "القوانين التي قدمناها لمكافحة الفساد قدمناها قبل الحراك بالشارع، بناء لمطالب الناس، ولكنها لم تقرّ، ولكن بالنسبة لنا كنواب قمنا بعملنا"، مشيرا الى أن عددا من رؤساء البلديات في ​المتن​ مشكوك بأمرهم ولكنهم يتمتعون بحصانات.

وقال: "الوزير باسيل بآخر ​حكومة​ لم يكن طالبا للتوزير".