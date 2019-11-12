علوش: الكتل النيابية الوازنة مصرة حتى الآن على ان تكون الحكومة تكنوسياسية

أكد القيادي في ​تيار المستقبل​ ​مصطفى علوش​ أن بداية أي حل حكومي يكون بإنشاء حكومة وما يطالب به الناس عكس ما يطالب به ​حزب الله​، والطريق لا يبدو أنها مسهلة لا من قبل حزب الله ولا من حلفائه.

واضاف في حديث تلفزيوني: "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ هو رجل سياسي كما ​رئيس الجمهورية​ ورئيس المجلس النيابي، ويفترض برئيس الحكومة أن يكون رجل ​سياسة​ بغض النظر إن كان الحريري أم غيره"، مشيرا الى أن ما قاله الحريري هو أن المجلس النيابي يختار رئيس الحكومة واذا اختار سواه فسيجلس بمنزله.

وأكد علوش أن "المعلومات حتى اللحظة ان ​الكتل النيابية​ الوازنة مصرة على ان تكون حكومة تكنوسياسية والحريري حتى الآن لم ير أنها ستقنع الناس".

وقال: "ما لفت نظري والجديد في خطاب ​السيد حسن نصر الله​ هي براميل النفط الايراني ولا اعلم ما دخلهم بلبنان، والكلام الجدي عن القضاء ورفع الغطاء فنحن معه ونشجع دخول الاموال الى لبنان تحت الرقابة وأي مستودع يدخل لبنان يكون تحت الرقابة أيضا".

واضاف: "يمكن أن يسموا رئيس حكومة وجبران باسيل كان أحد الوجوه التي تحدث عنها الحراك مرارا، وبحال شكلوا حكومة يمكن ان نكون بالمعارضة كما يمكن ان نكون الى جانبها بحال نجحت".