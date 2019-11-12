بومبيو: زودنا أوكرانيا بالسلاح لتقاتل الروس

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​، زودت ​أوكرانيا​ بالأسلحة لكي تمكنها من القتال ضد الروس".

ولفت بومبيو الى أنه "أراد الرئيس الحالي أيضا التأكد من أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ لن يتمكن من جلب المعاناة لشعب أوكرانيا، لذلك قدمنا أنظمة أسلحة دفاعية لشعب أوكرانيا، في حين فضلت إدارة الرئيس السابق ​باراك أوباما​، عدم القيام بذلك"، مشيراً الى أنه "قررت الإدارة السابقة إرسال البطانيات للأوكرانيين، أما نحن فقدمنا لهم أسلحة حقيقية ستمكنهم من القتال ضد الروس في الحالات اللازمة"، مؤكداً "انني فخور بما فعلته ​الإدارة الأميركية​ بسياستها تجاه أوكرانيا".

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