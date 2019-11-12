موغيريني: سندعم أي مبادرة لتسوية الخلاف في الخليج تأتي من داخل المنطقة

أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية و​الأمن​ للاتحاد الأوروبي، ​فيديريكا موغيريني​، عن "استعداد الاتحاد لدعم أي مبادرة لتسوية الخلاف في منطقة ​الخليج​، تأتي من داخل المنطقة"، مشيرةً إلى "إننا ناقشنا في أعقاب اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية في ​بروكسل​ حاجة ​الاتحاد الأوروبي​ لدعم أي مبادرة ستأتي من المنطقة".

وأشارت إلى أن "​الكويت​ دولة ذات مصداقية وسمعة ودور في هذا المجال وأنها قد ناقشت هذا الموضوع عدة مرات في الكويت"، لافتةً إلى أن "دولا أخرى في منطقة الخليج غير الكويت طرحت أفكارا حول مؤتمرات إقليمية أو فتح قنوات للحوار"، مؤكدة "إننا نعتقد أنه لا يتعين على الاتحاد الأوروبي طرح مبادرات، ولكن عليه أن يعرض الدعم لأي مبادرة تطلق من داخل المنطقة وتكون شاملة وتهدف إلى تخفيف التوترات وإيجاد طرق للتعايش السلمي في المنطقة".