الكرملين: بوتين وميركل اكدا أهمية حل المشاكل الإنسانية في سوريا وعودة اللاجئين

أفادت الرئاسة الروسية "​الكرملين​" بأن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والمستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ أكدا في اتصال هاتفي أهمية حل المشاكل الإنسانية في ​سوريا​ وعودة ​اللاجئين​"، مشيرةً إلى ان "الرئيسين دعيا إلى وقف العمليات القتالية في ​ليبيا​ بأسرع ما يمكن وبدون أي شروط مسبقة. وقيم الرئيس الروسي إيجابيا خطوات ​ألمانيا​ الخاصة بالوساطة والهادفة إلى استئناف ​الحوار الليبي​ ودور أكبر للمجتمع الدولي في إيجاد حل سلمي للقضية".

ولفتت إلى أن "بوتين وميركل ناقشا مسائل تسوية الوضع في ​أوكرانيا​، وخاصة على خلفية توقيع ممثلي كييف و​دونيتسك ولوغانسك​ على "صيغة شتاينماير"، وسحب ​القوات​ من خط التماس في مناطق معينة بشرق أوكرانيا وأكدا أهمية تنفيذ اتفاقيات ​مينسك​ للتسوية بالكامل، وجرى التأكيد على ضرورة تثبيت الصفة الخاصة لمنطقة دونباس في التشريعات الأوكرانية".