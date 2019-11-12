الكرملين: بوتين وميركل اكدا أهمية حل المشاكل الإنسانية في سوريا وعودة اللاجئين

أفادت الرئاسة الروسية "الكرملين" بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدا في اتصال هاتفي أهمية حل المشاكل الإنسانية في سوريا وعودة اللاجئين"، مشيرةً إلى ان "الرئيسين دعيا إلى وقف العمليات القتالية في ليبيا بأسرع ما يمكن وبدون أي شروط مسبقة. وقيم الرئيس الروسي إيجابيا خطوات ألمانيا الخاصة بالوساطة والهادفة إلى استئناف الحوار الليبي ودور أكبر للمجتمع الدولي في إيجاد حل سلمي للقضية".
ولفتت إلى أن "بوتين وميركل ناقشا مسائل تسوية الوضع في أوكرانيا، وخاصة على خلفية توقيع ممثلي كييف ودونيتسك ولوغانسك على "صيغة شتاينماير"، وسحب القوات من خط التماس في مناطق معينة بشرق أوكرانيا وأكدا أهمية تنفيذ اتفاقيات مينسك للتسوية بالكامل، وجرى التأكيد على ضرورة تثبيت الصفة الخاصة لمنطقة دونباس في التشريعات الأوكرانية".
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