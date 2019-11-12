حثت ​وزارة الخارجية الأميركية​، المتظاهرين في ​بوليفيا​ على "عدم الاعتداء على المواقع التابعة لبعثة ​الولايات المتحدة​ الدبلوماسية في البلاد"، مشيرةً إلى "إننا نأخذ مسألة الحصانة الدبلوماسية لبعثتنا ببالغ الجدية، وندعو جميع المنخرطين في هذه الأحداث وأي حالة تتعلق بأعمال الشغب في أي مكان، إلى احترام هذه الحصانة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية تحث المتظاهرين في بوليفيا على عدم مهاجمة ممثلياتها الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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