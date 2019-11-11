النائب أيمن أبو العلا: تراجع معدل التضخم مؤشر جيد على تعافى الاقتصاد المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن تراجع معدل التضخم فى مصر واستقرار أسعار السلع مؤشر جيد للغاية على تعافى الاقتصاد ونجاح إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادى لافتا إلى أن مصر تمر بحالة جيدة من الاستقرار الاقتصادى.
وأضاف أبو العلا، أن مصر تشهد حالة من نشاط السياحة وقطاع الاقتصاد، ففى الوقت الذى أعلنت فيه بريطانيا عن عودة خطوط الطيران مرة أخرى نلاحظ نشاطا فى قطاع السياحة وكذلك نشاط قطاع الاقتصاد برمته بزيادة الاستثمارات الأجنبية وانخفاض معدل التضخم ما يعنى السيطرة على الأسعار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوى واصل تراجعه خلال شهر أكتوبر 2019، ليسجل 2.4% مقابل 4.3% فى سبتمبر الماضى، وسجل معدل التضخم الشهرى لشهر أكتوبر معدلًا 1% لإجمالى الجمهورية مقابل 0.3% خلال شهر أغسطس الماضى، بحسب ما أظهرته بيانات جهاز الإحصاء.
وسجل التضخم السنوى قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة، ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته فى يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل فى نحو 3 عقود.
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