شكرا لقرائتكم خبر عن نص خطاب برلمانى لرئيس الوزراء بشأن أزمة نقل موظفين بمصلحة الجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” عل نص خطاب مقدم من هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، بشأن نقل بعض الموظفين بمصلحة الجمارك بدرجات وظائفهم المالية من جهات عملهم الأصلية إلى أماكن أخرى بالمصلحة.

ويستعرض ”الخليج 365” نص الخطاب على النحو التالى :

معالى الدكتور مصطفى مدبولى،

رئيس مجلس الوزراء

تحيه طيبه وبعد ,,,,

مقدمه لسيادتكم/ هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بشأن نقل بعض الموظفين بمصلحة الجمارك بدرجات وظائفهم المالية من جهات عملهم الأصلية.

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أحيط سيادتكم علماً ،،،

فى إطار توجيهات الدولة بضرورة إعادة توزيع الموارد البشرية على وحدات الجهاز الادارى بالدولة لتعظيم الاستفادة منها، وبناء على ذلك أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن حاجتها لندب بعض من العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، للعمل بالمناطق الجمركية المختلفة على مستوى الجمهورية، تم ندب بعض الموظفين للعمل بالمصلحة بالمناطق الجمركية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأصبح لدى هؤلاء الموظفين خبرة غير عادية وكفاءة فى العمل بمصلحة الجمارك، حتى أصبحوا من المشهود لهم بالكفاءة والعمل الجاد والانضباط والالتزام فيه.

وحيث أنهم مازالوا منتدبون للعمل بالمصلحة ، ولم يتم نقلنا أليها بدرجات وظائفنا المالية حتى الان ، ولا يخفى على سيادتكم ما يعنيه ذلك من تهديد لكل منا اثناء تأديته لمهام وظيفته بالمصلحة وما نعانيه من اضطراب وقلق ، خاصة فى ظل جهات عملنا الاصلية المنتدبين منها فى الا يتم تجديد ندبنا أو صدور قرار مفاجئ منها بانهاء الندب ، مما يزعزع استقرارنا الوظيفى ويهدده ، ويسبب توترا شديدا لكل منا فى كل وقت وحين واذا كانت الحكومه السابقه قد قامت باتخاذ قرار بنقل موظفي الشهر العقاري بدرجاتهم الماليه لوزاره العدل واحدثت تغيير حقيقي في الجهاز الوظيفي لدي موظفي الشهر العقاري من استقرار ودعم لاسرهم .

فنحن نهيب بسيادتكم لدعم اكثر من 1500 موظف تم انتدابهم لجمارك واثبتو كفاءه والجمارك في حاجه ماسه اليهم.

لذا:

نلتمس من سيادتكم التكرم بمد يد العون لهم والموافقة على نقلهم بدرجات وظائفهم المالية من جهات عملهم الأصلية الى مصلحة الجمارك، ليصبحوا موظفين دائمين بالمصلحة، وذلك تحقيقا لللاستقرار الوظيفى.