شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: تنظيم الحمدين يستغل النفط الليبي لتعويض دعمه للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التباع للمعارضة القطرية، أن الدوحة تواصل استغلالها للمنطقة العربية لتحقيق نفوذها وتعويض خسائرها الباهظة من دعمها مالياً لإيران وتركيا، موضحا أن النفط الليبي سبب إصرار تنظيم الحمدين في دعم فائز السراج بكل قوته.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن أمير قطر تميم بن حمد يشتري النفط الليبي بثلث السعر الدولي من ليبيا، ويقوم ببيعه بالسعر الكامل لشركات أجنبية أي أن الثلث لليبيا والثلثين لقطر، لافتا إلى أن هذا هو سبب إصرار دعم قطر بكل قوة السراج وميليشياته من أجل تعويض خسائرها في حرب سوريا وليبيا، وهذا ما كشفه أيضاً برلماني ليبي بشأن محاربة قطر الجيش الليبي وأنها تحاربه بما تكسبه من بيع نفط الليبيين.

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ونقل موقع قطريليكس، عن عضو مجلس النواب الليبي "لصالحين عبدالنبي تأكيده أن شركة "قلينكور" القطرية والموجودة في سويسرا تصدّر النفط الليبي من حقلي السرير ومسلة عبر ميناء الحريقة، وهذا يكشف السبب الحقيقي لدعم الحمدين تخريب ليبيا، والذي أكده القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وتحدَّث عن دورها إلى جانب تركيا وإيران التخريبي في طرابلس، وفضح تمويلاتهم بالمال والسلاح للمتطرفين.