شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية يهدد بفضح فساد أردوغان.. وقناة تابعة للنظام تقطع عليه البث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو لقيام زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، وهو يهدد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بنشر مستندات تفضح فساد، لتقوم قناة "تي أر تي" التركية التابعة للنظام التركى بقطع البث عليه.

وخلال الفيديو أكد زعيم المعارضة التركية أنه حصل علي مستندات، تكشف فساد أردوغان وأسرته، معلنا أنه سيفتح ملف الفساد الخاص بعائلة الرئيس التركى، وقبل أن يعلن عن الفساد قطعت القناة التركية التابعة للنظام البث عليه.

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وتابعت المنصات التركية المعارضة، أن المثير للسخرية أردوغان دائما يدعوا الاتراك تحويل مدخراتهم لليرة بينما هو وأسرته كانوا يهربون أمولهم خارج تركيا.