الإمارات: مرسوم بتشكيل أعضاء البرلمان بينهم 20 امرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب أ)
أصدر الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات، مرسوما بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان).
وتضمن المرسوم الذي صدر اليوم الاثنين أسماء 40 عضوا يمثلون الإمارات السبع المكون منها اتحاد دولة الإمارات، مقسمين مابين 20 عضوا تم انتخابهم الشهر الماضي، بينما جرى تعيين 20 عضوا من قبل حكام الإمارات وتم إعلان أسمائهم اليوم.
وضمت القائمة أسماء 20 امرأة، يشكلن 50 بالمئة من مجموع أعضاء المجلس، للمرة الأول في تاريخه.
ومن بين الأعضاء المعينون وزير سابق، وطبيبة ومعلمة وكاتب وأكاديمي.
ونص مرسوم رئيس الإمارات على أن تتم دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد يوم الخميس المقبل.
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