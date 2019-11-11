الإعدام شنقًا لمزارع قتل 5 من أفراد عائلته بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا على مزارع، أدين بقتل شقيقه ونجل شقيقه الآخر، والشروع في قتل زوجة شقيقه وأطفالها الثلاثة، وشقيقتها، بسبب خلافات على الميراث بقرية الحجيرات في قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد الدسوقي الجزار، والمستشار شريف عفت مصطفى.

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ترجع الواقعة إلى مايو عام 2015 عندما وجهت نيابة قنا إلى أبو السعود أحمد علي، مزارع، تهمة قتل شقيقه سعد أحمد علي، ونجل شقيقه الآخر زياد سعيد أحمد علي، والشروع في قتل أماني سعد أحمد علي، زوجة شقيقه وأطفالها محمود وأحمد ومنى، وشقيقتها فاتن عبدالصبور، وذلك لوجود خلافات على الميراث بقرية الحجيرات بقنا.

وفق التحقيقات، اقتحم المتهم منزل شقيقه حاملاً بندقية آلية وعدة طلقات نارية، قاصدًا قتل شقيقه وأسرته بالكامل، فأطلق الأعيرة النارية على كل من في منزل شقيقه، ما أدى إلى قتل شقيقه ونجل شقيقه الآخر وإصابة زوجة شقيقه وأطفالها الثلاثة وشقيقتها، وفر هاربًا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وأحيل إلى محكمة جنايات قنا، وصدر اليوم حكمًا بإعدامه شنقًا.​